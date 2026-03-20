Московский планетарий объявил о приходе весны в Россию с точностью до минуты

Астрономическая весна в пятницу, 20 марта, в 17:46 пришла в Россию и другие страны Северного полушария. В этот момент Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

© Вечерняя Москва

— 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени наступает весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень, — передает ТАСС.

В первые часы астрономической весны в Москве малооблачно, а температура воздуха возросла до плюс 6 градусов. В Санкт-Петербурге тоже не наблюдаются осадки, а температура составляет плюс 4 градуса, передает сайт Гидрометцентра.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, первые весенние дожди пройдут в столице только в апреле. При этом пока сложно спрогнозировать, в каком количестве они будут идти во второй весенний месяц