Электробусы вышли на маршрут в пяти районах столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В столице продолжается развитие сети электробусных маршрутов. Это повышает качество поездок жителей и гостей столицы. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к важным социальным и культурным объектам», – говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршрут №214 вышли современные электробусы КАМАЗ. Они будут следовать от Южного Измайлова до метро «Шоссе Энтузиастов» и одноименной станции МЦК. Поездки жителей пяти районов Москвы станут еще комфортнее.