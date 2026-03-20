В Москве прошел «Цифровой Brand Day 2026»

Мероприятие собрало более 2200 участников и почти 200 спикеров: представителей агентств, медиа, брендов и технологических компаний, в том числе лидеров отрасли.

Тема конференции этого года — «Архитектура и эффективность рекламных систем». Цифровая реклама сегодня — взаимосвязанная система, в которой данные, алгоритмы, платформы, продукты и сервисы складываются в сложные комбинации и формируют новую архитектуру для продвижения брендов и развития бизнеса компаний. Именно об этом рассказал Алексей Поповичев, исполнительный директор Ассоциации «Русбренд», открывая пленарную секцию «Цифрового Brand Day».

Событие привлекло внимание ключевых лидеров рынка. На пленарной сессии выступили топы российской медиаиндустрии:

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренда» (модератор);

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Дмитрий Орченко, генеральный директор «СберМаркетинга»;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Яков Пейсахзон, генеральный директор «Авито Рекламы»;

Анна Ускова, директор департамента продаж цифровых ресурсов сейлз-хауса «Эверест»;

Ирина Совик, операционный директор «VK Рекламы».

Пленарную сессию открыл Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса» (НРА). Он заявил, что граница между ТВ- и онлайн-видеорекламой фактически исчезла: пользователь потребляет контент на одном экране и одинаково воспринимает рекламу.

При этом ТВ-рынок остается прозрачным и измеряемым, тогда как диджитал-видео — это «Дикий Запад» с разрозненными метриками и отсутствием единых стандартов, из-за чего рекламодателям сложно оценивать реальные охваты и эффективность.

Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев рассказал, что весь рекламный рынок движется к сквозным измерениям видеорекламы, но пока находится в начале пути. В 2026 году ожидается дальнейший прогресс в прозрачности и развитии метрик этого канала.

«Для прозрачности рынка нужны желание рекламодателей понимать, что происходит, и готовность рекламных площадок к сотрудничеству», — отметил Тагиев.

Следующая индустриальная отраслевая конференция о рекламе и маркетинге пройдет осенью — ждем вас на мероприятии «День Бренда 2026». Первая часть пленарной сессии доступна уже сегодня.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального рекламного альянса».