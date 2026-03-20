«Не торопить события»: когда в Москве начнутся первые весенние дожди

Первые весенние дожди придут в Москву только в апреле. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Как рассказала эксперт, до конца марта осадков в Московском регионе не ожидается.

— В апреле точно будут осадки в виде дождя. Сейчас нужно радоваться теплой и сухой погоде, которая способствует более быстрому таянию снега. Давайте не торопить события, когда начнутся весенние дожди, мы будем вспоминать этот сухой март и ждать окончания осадков, — сказала она.

Эксперт отметила, что раньше апреля дождей в столице точно ждать не стоит. Однако в каком количестве они будут идти во второй весенний месяц, сейчас предугадать сложно.

В предстоящие выходные в Москве будет тепло, как в конце марта. Температура воздуха будет выше климатической нормы — до плюс 12 градусов. Таким прогнозом с «ВМ» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина 17 марта сообщила, что снег в Москве полностью растает в течение 10 дней. По ее словам, снег в городе тает неравномерно. Эксперт также утверждает, что в столичном регионе ночью на этой неделе ожидаются кратковременные минусовые температуры.