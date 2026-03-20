Москвичам рассказали, когда сойдет снег

Снежный покров в столичном регионе может полностью растаять в первую пятидневку апреля. Такой прогноз представил в пятницу, 20 марта, метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, которые приводит АГН "Москва", сейчас высота снежного покрова в городе достигает 25-28 сантиметров. В предстоящие пять дней показатель сократится до 17-20 сантиметров, а в последние мартовские дни снега останется не более одного-трех сантиметров.

Однако перед этим весна в столичном регионе "немного споткнется". Центральная Россия окажется под влиянием высотной ложбины циклона: небо нахмурится, кое-где не исключены незначительные осадки в разном фазовом состоянии, что ограничит приток солнечного тепла. Днем температура опустится до пяти-восьми градусов, предупредил Тишковец.

За три дня до этого заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что таяние снега, обильно выпавшего в столице, происходит неравномерно. Однако при нынешних погодных условиях велика вероятность того, что уже через 10 дней весь снег в Москве сойдет.