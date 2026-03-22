Синоптик: в апрель Москва может войти без снежного покрова

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что снег в столице может сойти до начала апреля.

«Тепло будет способствовать таянию снега. За прошедшие сутки на ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась на 3 см и составляет сегодня 20 см, что уже чуть ниже климатической нормы. Так что можно рассчитывать, что темп таяния снега на этой неделе сохранится. Это даёт нам возможность предположить, что в апрель мы войдём без снежного покрова, по крайней мере в Москве», — уточнила синоптик.

Она добавила, что март 2026 года может стать рекордным по числу часов солнечного сияния.

«В этом году, я думаю, март намного превысит норму. Может быть, он даже будет рекордным по количеству часов солнечного сияния… И он (март. — RT) довольно сухой, поэтому наверняка войдёт в десятку самых сухих мартов за всю историю наблюдений», — заключила Позднякова.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода в Москве продолжается.