В Москве начали сажать в поезд без документов

В Москве начали тестировать пилотный сервис посадки в поезд по биометрии без предъявления документов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Минтранса к итоговой коллегии.

© Lenta.ru

Механизм начали проверять на Ярославском вокзале. Испытания ведутся на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Как уточнил представитель ведомства, пассажиры на данный момент в тестировании не участвуют. Запуск сервиса изначально был намечен на первый квартал 2026 года. Впоследствии работу сервиса хотят распространить также на внутренние рейсы аэропортов «Пулково» и «Шереметьево», мероприятия запланированы на 2026-2027 годы.

