Синоптик Леус спрогнозировал теплую погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал тёплую погоду в Москве 21 марта.

Как он рассказал, сегодня управление погодой в столице перейдёт к гребню антициклона.

«Надвигаясь с запада, он будет постепенно рассеивать облака и оградит регион от осадков. В такой ситуации дневная температура воздуха по-прежнему будет заметно выше средних многолетних показателей», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +9…+11 °С, по области ожидается +7…+12 °С. Ветер западный, 1—6 м/с.

Ранее Леус сообщил, что снежный покров в столице сохранится до начала апреля.