Станция метро «Луганская» будет оборудована оборотными тупиками

Котлован станции создается с применением метода «стена в грунте» и устройством ярусов крепления стенок с использованием подкосов и расстрелов из металлических труб.

Оборотные тупики протяженностью более 300 метров построят перед станцией «Луганская» Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Оборотные тупики в метро — это скрытый от пассажиров специальный участок пути, предназначенный для оборота поездов и их ночного отстоя. В них также возможно техническое обслуживание подвижного состава. При строительстве станции метро “Луганская” такие участки будут созданы открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров, протяженность оборотных тупиков — 330 метров», — отметил Владимир Ефимов.

«Толщина монолитной железобетонной стены достигнет одного метра, а длина превысит 705 метров. Установку распорной системы специалисты проведут параллельно с разработкой грунта. Это позволит сократить сроки строительства объекта. Общий объем изъятого грунта составит около 221 тысячи кубических метров», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Конструкция ограждения обеспечивает устойчивость стен котлована, уменьшает осадку дневной поверхности в ходе земляных работ, а также сохраняет инженерные сети и сооружения в непосредственной близости от места проведения строительства.

По завершении строительства станции метро «Луганская» планируется комплексное благоустройство прилегающей территории.

Бирюлевская линия — перспективная радиальная ветка московского метро, которая будет обслуживать районы на юге столицы. Она пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до Бирюлева Западного и Бирюлева Восточного. Ее ввод в эксплуатацию улучшит транспортное обслуживание жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также объявил о завершении проходки первого тоннеля линии.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, более 180 километров линий. Кроме того, построили восемь новых электродепо и вагоноремонтный завод, а еще пять депо реконструировали.