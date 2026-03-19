Большой театр открывает продажи билетов по программе низких ценовых категорий

Большой театр 19 марта в 20:00 открывает продажу билетов по специальным программам. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

«Сегодня, 19 марта, в 20:00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий «Молодeжный (14–22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий». Если к 11:00 следующего дня (20 марта) билеты ещe есть в наличии, их можно купить также и в кассах театра», – говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость билетов составит от 300 руб. до 2 тыс. руб. Правила и график продажи можно посмотреть на сайте театра bolshoi.ru.