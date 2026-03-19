Движение закрыли на ряде улиц в центре Москвы

Движение транспорта временно закрыли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Ограничение коснулось Кремлевской набережной и Большого Каменного моста, а также Тверской улицы в районе Пушкинской площади по направлению в центр.

Водителей просят соблюдать внимательность при построении маршрута.

Москвичей ранее призывали отказаться от поездок на авто в часы пик в четверг, 19 марта, из-за локальных ограничений. Однако при невозможности рекомендовалось заложить больше времени на дорогу, заранее построить маршрут в навигаторе и быть готовыми к оперативным изменениям.

Тем временем стало известно, что дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в 2026 году. На данный момент проложен пятый, завершающий участок трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его открытие значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово.

С вводом трассы нагрузка на МКАД снизится примерно на 16%, Варшавское и Калужское шоссе разгрузятся на 12–13%.

