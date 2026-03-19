Конференция «Ценность каждого» в Москве собрала рекордное количество участников

В Москве в Общественной палате Российской Федерации состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Ценность каждого: системный подход к сопровождению семьи». В течение двух дней в центре обсуждения специалистов-психологов, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, профильных ведомств, научных и образовательных учреждений, благотворительных фондов и экспертного сообщества находились вопросы развития непрерывной системы поддержки семей, воспитывающих детей и сопровождающих взрослых с психическими нарушениями. В программу форума вошло 27 мероприятий: 15 тематических секций, восемь круглых столов, панельная и экспертная дискуссии, а также профессиональные встречи. Количество онлайн-регистраций превысило 14,5 тысяч, в залах Общественной палаты собралось более 1100 участников, что свидетельствует о важности и актуальности проведения мероприятия. Особое внимание участники уделили помощи людям с особенностями развития на разных этапах жизни, включая переходы между образовательными, социальными и профессиональными средами.

© Слава Замыслов

Работа конференции началась с пленарного заседания «Непрерывность и системность помощи от раннего возраста до взрослости». Перед его началом с приветственными словами к участникам выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Сергей Рыбальченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец, президент Русско-Китайского фонда развития образования и науки Цуй Шань, народная артистка России, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Диана Гурцкая, а также протоиерей, председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Михаил Потокин.

Выступающие отмечали актуальность обсуждаемой тематики и необходимость регулярного диалога по вопросам сопровождения людей с особенностями развития. По мнению экспертов, дальнейшее развитие системы поддержки требует не только расширения практических сервисов, но и совершенствования нормативной базы, а также согласованных действий медицинских, образовательных и социальных структур, общественных организаций и родительского сообщества.

В последние годы в этой сфере уже реализован ряд значимых инициатив. Так, в регионах открываются центры дневного пребывания, расширяются программы ранней помощи, внедряются новые стандарты информирования семей о диагнозе и последующей маршрутизации к профильным службам поддержки.

«За последние годы при нашей поддержке в регионах открыто 63 центра дневного пребывания, их услугами воспользовались более шести тысяч семей. В 50 субъектах внедрён единый протокол сообщения диагноза, обучение по которому прошли свыше 70 тысяч медицинских работников и психологов. Важно, чтобы семьи сразу получали информацию о доступных сервисах помощи. Для этого в каждом регионе должна действовать актуальная ресурсная карта. Параллельно необходимо развивать инклюзивное образование, расширять программы сопровождаемого проживания и трудовой занятости, а также укреплять межведомственное взаимодействие и подготовку специалистов», – сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Государство располагает всеми необходимыми инструментами для выстраивания нужной модели поддержки, однако ее эффективность напрямую зависит от участия общественных организаций и родительских сообществ, представляющих интересы семей, считает председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что

«поддержка семей остается одной из ключевых задач социальной политики. Ее успех определяется не только наличием программ, но и тем, насколько слаженно различные ведомства – будь то здравоохранение, образование или социальная защита – обеспечивают сопровождение конкретной семьи на разных этапах ее жизненного пути».

Умножать возможности некоммерческого сектора и запускать новые социальные проекты позволяют программы грантов и общественные инициативы. Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец сообщил, что фонд продолжает поддерживать проекты некоммерческих организаций по социализации и личностному развитию детей.

«Фонд «Вклад в будущее» стремится быть опорой для развития НКО, реализующих инициативы по созданию условий для раскрытия потенциала детей. В этом году грантовую поддержку до 2 млн. рублей в рамках конкурса «Добрый новогодний подарок», организованного нашим фондом получили 45 некоммерческих организаций из 23 регионов страны. Общий объём финансирования составил 83 млн. рублей – это рекордный показатель за 11 лет проведения конкурса. Эти средства будут направлены на проекты, помогающие детям с ментальными особенностями и опытом сиротства обрести друзей, новые навыки и самостоятельность», – отметил Пётр Положевец.

Для благотворительных организаций и экспертного сообщества очень важна поддержка отечественного бизнеса и международных организаций, которые бы объединили ресурсы разных стран.

«В последнее время российские и китайские организации активно обмениваются опытом. Ведь эффективная помощь возможна только в рамках комплексной экосистемы – от диагностики и обучения специалистов до социальной интеграции. И мы сегодня видим хорошие перспективы для подготовки педагогов специального образования, развитии культурных и образовательных проектов для детей, применении современных и традиционных медицинских практик», — отметила президент Русско-Китайского фонда развития образования и науки (КНР) Цуй Шань.

Народная артистка Российской Федерации, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая резюмировала:

«За любыми государственными решениями, программами и профессиональными дискуссиями всегда стоит человек, его судьба, его семья, его родители, право быть услышанным и принятым обществом. Сегодня здесь собрались люди, для которых помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития – не просто профессиональная задача, а глубокая человеческая миссия. Уверена, что наши встречи, разговоры, идеи станут ещё одним шагом к более внимательному, открытому и по-настоящему человечному обществу».

Одним из ярчайших выступлений на пленарном заседании стала речь академика Российской академии образования, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Асмолова. Учёный обратился к философским и психологическим традициям гуманизма, подчеркнув значение принципа уважения к личности в современном обществе и необходимости развитых систем социальной поддержки. Он напомнил, что идея ценности каждого человека имеет глубокие культурные и научные корни и должна оставаться ключевым ориентиром для государственной и общественной политики.

«Альберт Швейцер утвердил в свое время принцип «благоговения перед жизнью». Это означает признание ценности каждого человека независимо от его особенностей и отличий. Если общество хочет оставаться человечным, оно должно исходить из уважения к уникальности каждой личности», – отметил Александр Асмолов.

Председатель правления Центра лечебной педагогики «Особое детство» и Альянса профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого», Анна Битова в своём выступлении обратила внимание на практические аспекты поддержки семей.

Она особо отметила значимость профессионального объединения некоммерческих организаций, работающих в сфере помощи людям с ментальными особенностями. По ее словам, развитие межрегионального взаимодействия позволяет быстрее находить решения для семей и специалистов в разных субъектах страны.

«Создание альянса профессиональных организаций «Ценность каждого» стало важным шагом для всей сферы поддержки людей с психическими нарушениями. Сегодня это уже сеть из 70 организаций, работающих почти в 29 регионах России. Благодаря такому взаимодействию специалисты могут оперативно помогать семьям: если обращение поступает из другого региона, всегда можно найти коллег, которые работают на месте и готовы подключиться. За последние годы эта профессиональная сеть заметно укрепилась. Хочу отметить, что и условия нашей профессиональной деятельности меняются: принят закон о ранней помощи детям – но это лишь начало пути: теперь важно, чтобы такие механизмы реально заработали в регионах и были доступны каждой семье, которая нуждается в поддержке», – пояснила Анна Битова.

В ходе пленарного заседания Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями (ВОРДИ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко подчеркнула ключевую роль семьи в системе непрерывного сопровождения человека с инвалидностью. Она рассказала о Приемных ВОРДИ, деятельность которых направлена на развитие правовых знаний и юридических навыков родителей детей с инвалидностью.

«Мы рассматриваем семью не как объект помощи, а как активного участника системы поддержки. Родители получают профессиональную подготовку, узнают о своих правах и возможностях защиты интересов ребёнка. Правовое сопровождение должно быть доступно на всех этапах жизни человека», – отметила Елена Клочко.

По итогам конференции участники сформировали ряд предложений и инициатив, адресованных профильным государственным структурам. Они направлены на развитие межведомственного взаимодействия, совершенствование системы сопровождения людей с психическими нарушениями и поддержку семей на разных этапах жизни.

Организаторы конференции: Общественная палата Российской Федерации (Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей), Альянс профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого», РБОО Центр лечебной педагогики «Особое детство», благотворительный образовательный фонд «Мархамат» и НРОО «Движение Сельских Женщин».

Генеральный партнер конференции Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Партнеры конференции: Московский институт психоанализа, благотворительный фонд «Абсолют-помощь», благотворительный фонд Владимира Потанина, Фонд президентских грантов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Форум Доноров, экспертно-методический центр «Особое детство», федеральная аптечная сеть «Фармленд», группа компаний «Исток-Аудио», благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни», Агентство стратегических инициатив, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), компания SPLAT Global, Фонд поддержи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ООД «Народный фронт», АБНО «Регион заботы», BotHunter.