Часы работы московских Дворцов бракосочетаний в самые популярные даты решили продлить в Москве. Самым востребованным днём для свадьбы среди влюбленных пар стало 26.06.2026.

Как сообщили «МК» в Управлении загс Москвы, в «красивые» даты планируется приняли продлить работу дворцов бракосочетания до 21:00. Так, до 9 часов вечера 6, 20, 26 июня и 8 августа будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский, Митинский и Южное Бутово. В эти дни влюбленные смогут заключить брак и на выездных площадках. 6 июня доступно 11 необычных площадок, 20 июня — девять. В самый популярный день года, 26 июня, будет работать 10 площадок, а 8 августа — 13.

Абсолютным рекордсменом по количеству поданных заявлений в этом году в столице стало 26 июня. В этот день планируют пожениться уже более 1,6 тысячи пар. Кроме того, 6, 20 июня и 8 августа уже выбрали более трех тысяч пар.

В воскресенье, 26 июля, столичные дворцы бракосочетания откроют свои двери для влюбленных, несмотря на традиционно выходной день. Вступить в законный брак влюбленные смогут во Дворцах № 3 и 5, Кутузовском, Таганском, Шипиловском, Зеленоградском и Митинском, а так же во Дворце бракосочетания «Южное Бутово».