Москва приготовилась к новому рекорду

В марте 2026 года погода в Москве может побить рекорд по числу солнечных дней.

Об этом заявила лавный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Да, вот это очень вероятно... Не исключено, что будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния, потому что у нас практически всю неделю светило довольно яркое солнце», — рассказала синоптик, отвечая на вопрос, стоит ли жителям столицы готовиться к новому рекорду.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что с апреля в Москве начнется сезон дождей. При этом сильного похолодания и снега во второй весенний месяц не ожидается. Так, в дневные часы столбики термометров будут стабильно показывать плюс 15 градусов.

До этого погода в Москве побила сразу три вековых температурных рекорда.