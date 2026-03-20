Москвичи могут заказать ремонт окон через платформу «Электронный дом»

Новый сервис «Ремонт окон» начал работать на платформе «Электронный дом», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На платформе «Электронный дом» появился новый сервис «Ремонт окон». С его помощью москвичи могут быстро оформить заявку на замену оконных петель, ручек, уплотнителей в створках, а также установку или замену москитных сеток. К горожанам приезжают специалисты надежных организаций – партнеров сервиса. На все виды работ действует гарантия», – говорится в материале.

Услуги в рамках сервиса доступны авторизованным пользователям платформы «Электронный дом» со стандартной или полной учетной записью на mos.ru, добавившим в профиле свой адрес. Чтобы оформить заявку, нужно выбрать карточку «Ремонт окон» в разделе «Услуги» на сайте или в приложении платформы. В предложенной форме следует указать тип и количество окон, при необходимости можно загрузить фотографию. Потребуется также выбрать удобные дату и время приезда мастера, адрес и оставить контактные данные. После отправки заявки в течение одного рабочего дня с заказчиком свяжется оператор для уточнения деталей.

В согласованный день специалист приедет по указанному адресу, осмотрит окна, определит, возможно ли проведение работ, и озвучит окончательную стоимость. Если условия устроят заказчика, то выезд будет бесплатным. В случаях, когда заказчик отказывается от услуги или оказать ее нет возможности, выезд специалиста будет платным. Например, проведение работ невозможно, если из профиля вырваны ручки или крепления петель, разрушены посадочные места, рамы и створки деформированы, нарушена геометрия проема – перекос препятствует правильному закрытию окна, конструкция сильно изношена, разрушено основание деревянного окна или присутствуют прочие признаки, при которых ремонт окна не поможет привести его в порядок. В этих ситуациях стоимость приезда и консультации мастера составит 1 тыс. руб.

Озвученная мастером итоговая сумма услуги зависит от количества и вида работ, перечень доступен на странице сервиса. Фурнитуру и необходимые для ремонта материалы (петли, ручки, уплотнители, москитные сетки) заказчику следует приобрести заранее. Это можно сделать у организации-партнера, если у мастера в наличии будут необходимые материалы.

Оплата производится по безналичному или наличному расчету с организацией. После завершения работ и оплаты у заказчика остаются акт выполненных работ и чек, выданные мастером. В случае обнаружения недочетов обратиться к исполнителю по гарантии можно в течение 12 месяцев с момента предоставления услуги.