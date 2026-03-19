Молитвы пройдут в Москве в честь праздника Ураза-байрам 20 марта

Молитвы пройдут в московских мечетях в пятницу, 20 марта, в честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Об этом сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ).

Уточняется, что праздничное богослужение будет проходить с 07:00 в Московской Соборной мечети. В это же время начнется праздничный намаз в Исторической мечети и в Мемориальной мечети.

Также молитва пройдет на дополнительной площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках.

Ранее верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не стоит совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Он напомнил, что для молитв есть специальные места – мечети, в том числе и дорожные, а также молельные комнаты в аэропортах, кафе, супермаркетах и на вокзалах.