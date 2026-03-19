Панда Катюша оказалась с характером

В Московском зоопарке рассказали о непростом характере и капризах панды Катюши, первого детеныша большой панды, появившегося на свет в России. По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, малышка унаследовала черты сразу от обоих родителей — Диндина и Жуи, передает РИА Новости.

Как пояснила Акулова, от матери Диндин детеныш перенял осторожность и аккуратность. По ее словам, в природе панды ведут себя схожим образом, сначала они оценивают обстановку, а уже потом действуют. В зоопарке это проявляется, например, при знакомстве с новыми предметами. Так, Катюша сначала наблюдает за ними со стороны, а затем решается подойти.

«Катюша удивительная. <...> В этом она вся в маму», — рассказала Акулова.

В то же время поведение отца Жуи заметно отличается. Сотрудники отмечают, что взрослый самец реагирует на новые игрушки и угощения более импульсивно и сразу проявляет интерес, активно взаимодействует с предметами и быстро их разбирает.

От Жуи, по словам Акуловой, детенышу достался более активный и своенравный характер. В зоопарке Катюшу называют «шебутной» и отмечают, что она проявляет капризы.

«А вот от папы Жуи наша Катюша растет “шебутной”. Также она немного капризная, с характером. Мы неспроста ласково зовем ее Екатериной — она настоящая королевская особа. Катюша прекрасно знает, что мир крутится вокруг нее, и может показать характер. Она простая, с ней можно договориться, но, если она что-то решила — лучше не перечить», — добавила гендиректор.

Кроме того, у панды уже сформировались собственные привычки. Так, по словам Акуловой, для Катюши важно, чтобы в вольере были открыты все проходы. Даже если она не планирует выходить, ей необходимо ощущение контроля и свободы выбора.

Ранее сообщалось, что медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.