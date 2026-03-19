Собянин сообщил о планах реставрации объектов ВДНХ

ВДНХ все еще остается крупнейшей реставрационной площадкой столицы — за последние несколько лет здесь привели в порядок 42 объекта культурного наследия.

Об этом в четверг, 19 марта, рассказал мэр города Сергей Собянин.

— В 2025-м в обновленном павильоне № 67 «Советская печать» открылись иммерсивные мультимедийные выставки «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» и «Быть Ван Гогом», — отметил глава Москвы.

Обновленный павильон № 6 «Химия», в свою очередь, станет площадкой выставочно-торгового центра Республики Абхазии. Здесь жители и гости столицы смогут познакомиться с национальной кухней, танцами и традициями республики.

В павильоне № 35 «Главтабак» появилось пространство, посвященное чаю. Оно станет местом, где история встречается с современностью, а архитектурное наследие наполняется смыслом. Кроме того, здесь же открыли клуб, в котором чай стал настоящим ритуалом.

— В планах — завершение работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения: главного фасада ресторана «Золотой колос», кафе «Лето» , павильонов № 62 «Охрана природы» и № 64 «Оптика», — добавил Собянин в мессенджере MAX.

В 2025 году Москва продолжила реализовывать крупнейшую в мире программу реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов. За последние 15 лет городские специалисты отреставрировали 2491 объект культурного наследия.