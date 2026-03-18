Москвичей предупредили о скором похолодании

В Москву в пятницу, 20 марта, придет похолодание, ожидается пасмурная погода, осадки, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик заметил, что в четверг, 19 марта, метеоусловия в столичном регионе обусловятся влиянием периферии антициклона, а значит, добавил он, москвичей ждет еще один погожий и по-апрельски теплый денёк.

По его данным, воздух в Москве прогреется до +10…+13°, что для марта является температурной аномалией.

«В пятницу весна немного споткнётся. Центральная Россия окажется под влиянием высотной ложбины циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где не исключены незначительные осадки в разном фазовом состоянии, что ограничит приток солнечного тепла», — разъяснил Тишковец.

На фоне циклона в столице ожидается ночью -2…+1°, днём потеплеет до +5…+8°. С 3 до 6 утра не исключена слабая магнитная буря.

В субботу, 21 марта, инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, и погода наладится, а столбики термометров снова будут штурмовать 10-градусную отметку, уточнил специалист.

В воскресенье скандинавский максимум подарит москвичам солнечный и по-апрельски теплый выходной. Под утро заморозки до 0…-3°, в дневные часы +9…+12, констатировал метеоролог.