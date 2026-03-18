Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы

Сугробы в Москве исчезнут к апрелю, что на две недели раньше нормы.

Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежный покров, высота которого в Москве составляет 28-30 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 19-20 сантиметров. За следующую неделю слой снега уменьшится с 10-15 сантиметров до 2-7 сантиметров, а в последние дни марта его в городе останется 0-2 сантиметра», — рассказал он.

По его словам, с наступлением апреля сугробы в Москве исчезнут на две недели раньше положенного по климату.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на этой неделе в Москве ожидаются отрицательные температуры. Она сообщила, что в ночные часы температура будет колебаться около нуля и временами опускаться ниже. Синоптик при этом уточнила, что в разные дни возможны показатели примерно от –4°C до +2°C. При этом в дневные часы столбики термометров в российской столице не опустятся ниже нуля.