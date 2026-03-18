День весеннего равноденствия смогут отметить гости "Городской фермы" на ВДНХ

Гости "Городской фермы" на ВДНХ приглашаются на спектакль и мастер-классы 20–22 марта в честь дня весеннего равноденствия. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В пятницу, 20 марта, в первой половине дня все желающие приглашаются в мастерскую № 1 на мастер-класс по созданию козлика и лошадки на палочке. В субботу, 21 марта, в мастерской № 3 состоится спектакль "Путешествие в смешное" в рамках проекта "Театр на Ферме".

Как рассказали в пресс-службе, представление будет включать в себя комические миниатюры по мотивам юмористических рассказов и небольших пьес. Герои сценок будут искать выходы из трудных ситуаций, благодаря чему зрители смогут задуматься о жизненных ошибках и человеческих пороках.

Также в течение выходных посетители мастерской № 1 смогут смастерить персональный оберег с заговорами – "Девицу-красавицу", "Куклу из сена" или "Подкову на удачу". А в мастерской № 2 во второй половине дня в субботу и воскресенье, 22 марта, пройдут мастер-классы по созданию кормушки для птиц. Попасть на все мероприятия "Городской фермы" можно по билетам.

Кроме того, с 24 по 28 марта в Москве пройдет весенняя акция "День без турникетов". В эти дни около 120 столичных компаний и производств проведут более 160 экскурсий и мастер-классов. С момента запуска акции в 2012 году в ней приняли участие уже 450 тысяч человек.