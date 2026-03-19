Десять электробусных маршрутов запустили в Москве с января

С января 2026 года электробусы вышли еще на 10 направлений в пяти административных округах столицы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Столица – один из мировых лидеров по производству и использованию электротранспорта. В среднем на 10 экологичных маршрутах, которые запустили с начала года, пассажиры совершают более 30 тыс. поездок по будням. Продолжим и дальше расширять электробусную сеть, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что электробусные маршруты запустили в СВАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

В ведомстве добавили, что по будням на новых маршрутах курсируют более 50 инновационных машин российского производства. При этом техника на электротяге делает воздух чище и повышает комфорт пассажиров в поездках.