Москвичам пообещали возвращение холодов

До конца марта в Москве и области будет держаться аномально тепла погода, но в апреле в регион вернутся холода. Такие изменения пообещала жителям столичного региона главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Снег при этом продолжит стремительно сходить, отметила синоптик.

«Возвраты холодов у нас случаются в апреле-месяце. Будем надеяться, что они не будут продолжительными и значимыми», — заявила Позднякова.

В марте, по прогнозам метеоролога, ночные температуры будут держаться на слабоотрицательных отметках и около нуля. Днем при этом воздух будет прогреваться до плюс 7-12 градусов. На дорогах есть риск образования гололедицы, так как снег станет активно таять днем и подмерзать ночью.

Ранее Позднякова спрогнозировала жителям Москвы сезон дождей в начале апреля. При этом значительного похолодания синоптик не обещала.