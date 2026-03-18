В Московском зоопарке проснулись медведи

Бурый медведь Гром, а также гималайские медведи проснулись в Московском зоопарке после зимы. Об этом в среду, 18 марта, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

© Вечерняя Москва

На новой территории зоопарка из спячки вышли медведи Аладдин, Гром и Бабуля, а на старой территории проснулись Фаня и Вася.

— Мы очень переживали, что наши медведи будут тяжело просыпаться, потому что была экстремально снежная зима. И мы думали, что они проснутся намного позже. Но природа нас удивляет, весна пришла достаточно быстро, — отметила Акулова.

По ее словам, в зоопарке больше всего переживали за здоровье Аладдина, поскольку ему 32 года и он считается возрастным медведем. Тем не менее все обошлось, и все медведи чувствуют себя хорошо. Гендиректор добавила, что животные сейчас приходят в себя, осматривают территорию и проверяют состояние своих вольеров, передает ТАСС.

