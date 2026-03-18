Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Более 90 уникальных разработок представили резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2025 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, основу интеллектуального портфеля составили решения в области IT, микроэлектроники, а также оригинальное высокотехнологичное оборудование.

Одним из лидеров по числу разработок стал производитель лазерного оборудования. 6 из 7 представленных изделий – это современные станки для лазерной маркировки и гравировки.

В свою очередь, выпускающая банкоматы компания зарегистрировала автомат для продажи и пополнения проездных билетов.

Еще один резидент ОЭЗ представил отечественный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, который не уступает иностранным аналогам. Другой важной разработкой стал препарат для терапии тяжелых форм хронического заболевания почек, рассказал градоначальник.

Он отметил, что за время работы ОЭЗ резиденты зарегистрировали 818 результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее сообщалось, что на территории "Технополиса "Москва" появится кластер по производству аккумуляторных батарей. Как указал Собянин, процесс будет основан на российской оборудовании. Производство призвано покрыть около две трети потребности отечественного рынка.