Дом Мусина-Пушкина в центре Москвы выставлен на торги

На торги выставлен дом Мусина-Пушкина на Разгуляе в центре Москвы, лот опубликован на сайте «Дом.РФ».

Аукцион предусматривает продажу здания и аренду земельного участка по адресу: ул. Спартаковская, д. 2/5. Начальная цена лота – 610 млн 575 тыс. руб.

Прием заявок продлится до 18 мая, а торги намечены на 22 мая в 10:00.

Ранее СМИ сообщали, что «Дом.РФ» получил в управление 67 объектов культурного наследия в 27 российских регионах, в том числе дом Мусина-Пушкина.