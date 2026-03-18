Еще две недели аномального тепла ждут Москву. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Отмечается, что с начала марта средняя температура выше нормы на 5 градусов, а 12, 13 и 15 марта были побиты суточные рекорды тепла. В результате метеорологическая весна в столицу пришла на три недели раньше срока — 28 февраля вместо 21 марта.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни плюсовая температура сохранится. В четверг, 19 марта, дневная температура достигнет пика в +14 градусов. По ночам будут заморозки: в Подмосковье от -6 до -7 градусов, в Москве от -1 до -3 градусов. Ожидается солнечная погода без дождей.

В начале следующей недели температура может подняться до +15 градусов. Если это случится, то 23 марта будет побит новый рекорд — до сих пор в этот день не бывало теплее +14,6 градуса.

Центр «Фобос» также ожидает, что до конца марта погода будет на 4-5 градусов теплее климатической нормы. Дождливыми в худшем случае будут четыре дня, а в лучшем — всего два.

Однако сугробы пока никуда не денутся. Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 17 марта высота снежного покрова составляла 30 см — на 5 см выше нормы. Больше всего снега на востоке столичного региона, а меньше всего — на севере. Например, в Клину осталось лишь 10 см сугробов. В результате северные районы Подмосковья к концу марта полностью избавятся от снега.