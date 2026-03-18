Коммунальная техника в Москве начала весеннюю уборку улиц

Столичные коммунальные службы приступили к весенней уборке улиц, сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в мессенджере Max.

«Для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами: для всасываемых загрязнений, с жидкостью – для увлажнения поверхности дорог. Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняются», – говорится в публикации.

Как уточняется, для очистки тротуаров специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» применяют компактные и маневренные машины, которые легко работают в узких и ограниченных пространствах, не мешая пешеходам. Они отлично приспособлены для мест с большой проходимостью.