Коммунальная техника в Москве начала весеннюю уборку улиц
Столичные коммунальные службы приступили к весенней уборке улиц, сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в мессенджере Max.
«Для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами: для всасываемых загрязнений, с жидкостью – для увлажнения поверхности дорог. Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняются», – говорится в публикации.
Как уточняется, для очистки тротуаров специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» применяют компактные и маневренные машины, которые легко работают в узких и ограниченных пространствах, не мешая пешеходам. Они отлично приспособлены для мест с большой проходимостью.
«На улицах города с 2025 года работают новые электрические подметально-уборочные машины. Их уже переоборудовали к текущему сезону. Модель отличается компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Летом техника работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой очищает городские пространства с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Важное преимущество этой машины – экологичный электродвигатель. Вакуумную подметально-уборочную технику задействуем круглогодично, когда поверхность дорог сухая и нет осадков», – отмечается в сообщении.