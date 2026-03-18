Москвичи ринулись на массаж с приходом весны

С приходом весны в Москве вырос спрос на массажи для оздоровления и коррекции фигуры, а также на спа-процедуры. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта центра «Профессии будущего» Святослава Семеренко.

«С наступлением теплого сезона в столице традиционно растет число предложений для массажистов. Сегодня в Москве открыто 1,3 тысячи вакансий — это на 30 процентов больше, чем в январе. Аналогичная динамика наблюдалась и в прошлом году: с 730 вакансий в январе 2025 года рынок вырос до 1,2 тысячи к апрелю», — сообщил Семеренко.

Эксперт также рассказал, что средний доход массажиста в Москве сейчас составляет 130 тысяч рублей. Однако, отметил Семеренко, специалисты с опытом работы от пяти лет и медицинским образованием могут рассчитывать на зарплату порядка 200 тысяч рублей в месяц при трудоустройстве в премиальные клиники.

