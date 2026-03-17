Почти 11 тыс. переходов прав на вторичное жилье оформлено за февраль в Москве

Почти 11 тыс. переходов прав на вторичное жилье было зарегистрировано за февраль в Москве, это больше январских результатов на 45%. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.

«В феврале 2026 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 тыс. 785 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилой недвижимости, что на 45% превышает январский результат этого года (7 тыс. 439). По отношению к февралю 2025 года (12 тыс. 58) число зарегистрированных в феврале переходов прав на вторичное жилье сократилось на 11%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года (10 тыс. 710) показатель сопоставим (плюс 1%)», – говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова, которая цитируется в тексте, после продолжительных новогодних праздников вторичный рынок московского жилья в феврале показывает рост активности.

«За месяц число переходов прав выросло почти в 1,5 раза, или на 3,4 тыс. сделок. Кроме сезонного фактора на такую динамику могло оказать влияние снижение ключевой ставки, а также смещение части спроса в сегмент готовых квартир. По сравнению со вторым месяцем прошлого года число договоров сократилось на 1,2 тыс., тем не менее февральский показатель по оформленным сделкам все равно остается на уровне 2023–2024 годов и даже опережает их», – сказала она.

Всего за первые два месяца 2026 года Росреестром по Москве зарегистрировано 18 тыс. 224 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья.