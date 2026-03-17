График движения поездов трех направлений МЖД изменится в третьей декаде марта

Расписание ряда пригородных электричек трех направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в третьей декаде марта из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Там уточнили, что с 24 по 27 марта на двухкилометровом участке перегона Савелово – Талдом Савеловского направления будут проходить работы по замене рельсовых плетей.

С 22:00 27 марта до 08:00 28 марта на станции Новоиерусалимская Рижского направления специалисты уложат новый стрелочный перевод.

С 21 по 24 марта в периоды с 23:30 до 05:00 на станциях Варшавская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления пройдут работы по обновлению инфраструктуры.

Пассажиров предупредили, что в эти даты время отправления и прибытия составов изменят. Кроме того, часть электричек курсировать не будет. В пресс-службе рекомендовали заранее изучить новое расписание.

Ранее в связи с ремонтными работами до конца марта был скорректирован график движения некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Ряд составов там курсирует с измененным временем отправления и прибытия. Кроме того, поменялись остановки на маршруте.