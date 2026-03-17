«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлили еще на сутки, до утра пятницы. Причиной стали ночные заморозки и, как следствие, скользкие дороги.

«Желтый уровень действует до 09:00 мск пятницы, 20 марта, в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы», — сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Хотя днем температура воздуха столичного региона прогревается до плюс 13 градусов, что рекордно высоко для этих чисел марта, к вечеру весна будто отступает. Так, самой холодной минувшая ночь была в районе Нового Иерусалима — там термометры показывали минус 7. На главной метеостанции мегаполиса ВДНХ было почти минус 2,5 градуса.

Ночные заморозки в столице продержатся как минимум до конца недели. По-настоящему тепло и днем, и ночью синоптики обещают ближе к апрелю.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос Михаил Леус сообщил, что вторая половина марта в Москве сохранит теплые и сухие тенденции: днем ожидается от плюс 8 до плюс 13 градусов, ночью температура опустится до минус 4 — плюс 4, а осадков выпадет не более 12 мм. Снежный покров продолжит таяние и к началу апреля сократится до 7-12 см — в первой половине месяца он уже уменьшился на 43%, с 61 до 35 см, при этом средняя температура составила плюс 2,7 градуса, что на 5,3 градуса выше нормы. Однако, несмотря на потепление, синоптики и автоэксперты единодушно рекомендуют автомобилистам не торопиться со сменой зимних шин на летние. Ночные заморозки сохранятся как минимум до конца марта, а перепады температур — днем таяние, ночью подмерзание — создадут на дорогах опасную гололедицу, особенно во второй половине ночи и утром. Менять резину специалисты советуют не раньше первой декады апреля, когда среднесуточная температура стабильно превысит плюс 5 градусов и исчезнет риск образования ледяной корки на асфальте.