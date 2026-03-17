Кинопарк «Москино» возглавил топ-5 современных объектов для туристов в столице

У туристов, посещающих Москву, растет интерес к современным достопримечательностям столицы. Лидером среди самых популярных объектов стал кинопарк «Москино», поскольку гостям столицы интересно ознакомиться с закулисьем киноиндустрии. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

— Туроператоры, включая Coral Travel, Fun&Sun, «Интурист» и «Алеан», на основе анализа туристических запросов определили пятерку современных объектов Москвы, которые сегодня вызывают наибольший интерес у гостей столицы. В топе — кино, гастрономия и цифровое искусство, — говорится в материале.

На втором месте расположились Московский международный деловой центр «Москва-Сити» и смотровая площадка Panorama 360 в башне «Федерация» — обзорная экскурсия с ее посещением входит во многие экскурсионные программы. Далее в рейтинге находятся парк «Зарядье» и инновационный мультимедийный объект «Матрешка Москвы», передает агентство городских новостей «Москва».

3 марта сцены для нового семейного фильма «Гуантанамера», в том числе эпизод знакомства главной героини с ее подругой, отсняли в павильоне «Аэропорт» кинопарка «Москино». Случайная встреча этих персонажей на стойке регистрации запускает цепь неожиданных приключений.