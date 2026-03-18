Собянин: в 2025 году приведено в порядок 144 памятника архитектуры

Работы по реставрации 144 памятников архитектуры в столице были завершены в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Москва – один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. В 2025 году продолжили программу реставрации и возрождения памятников архитектуры. Работы велись на более чем 500 объектах, 144 из них уже завершили», – говорится в сообщении.

Так, приведены в порядок: стена Китай-города с башней; церковь Вознесения и домик Петра в усадьбе «Коломенское»; восточный флигель усадьбы «Воронцово»; дворец Николая Дурасова в музее-усадьбе «Люблино»; швейцарский домик Государственного музея керамики и усадьбы «Кусково»; дом-усадьба, в которой жил Лев Толстой в 1882–1901 годах; городская усадьба Тарасова; юго-западная башня Даниловского монастыря; главный дом городской усадьбы Родиона Кошелева; архитектурный ансамбль конца XIX века в Орлово-Давыдовском пер. Мэр добавил, что за последние 15 лет отреставрировали 2 тыс. 491 объект культурного наследия.