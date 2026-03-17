В дептрансе рассказали, как оплатить парковку в Москве без интернета

Москвичи, у которых не получается сразу оплатить парковку через мобильное приложение, могут сделать это до конца дня или провести оплату через смс. Об этом во вторник, 17 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что все инструкции по оплате есть на сайте Администратора московского парковочного пространства и на портале мэра и правительства Москвы.

— Если по каким-то причинам в какой-то части города, например, нет возможности немедленно оплатить привычным способом через мобильное приложение, то мы рекомендуем эту оплату сделать по возможности через мобильное приложение до конца дня, — отметил Ликсутов в интервью ИС «Вести».

Также в дептрансе призвали водителей не менять резину на летнюю из-за неустойчивой погоды. Там отметили, что плюсовая температура на улице пока нестабильна, поэтому пересаживаться на мотоциклы и менять зимние шины еще рано.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также напомнил, что водителям в Московском регионе пока преждевременно менять зимние шины на летние, так как в марте сохраняется высокий риск возвращения заморозков.