Названы районы Москвы, в которых появятся новые дома делюкс-класса

Строительство жилых комплексов делюкс-класса в 2026 году может начаться на более чем десяти потенциальных площадках в столице. С учетом тенденций двух прежних лет планируется пять-семь стартов продаж. Таковы данные агентства Whitewill.

Будущие жилые комплексы сосредоточатся в Центральном административном округе, большая их часть - в историческом центре Москвы, прежде всего в Хамовниках, на Арбате и на Пресне.

Для сравнения: в 2025-м выдано 11 разрешений на строительство - на два больше, чем годом ранее. В продажу вышло только семь делюкс-проектов, причем большинство из них получили документы еще в 2024-м.

Совокупный объем площадей составил 53 тысячи квадратных метров. Новые проекты выходили в Замоскворечье, Мещанском, Басманном, Пресненском, Гагаринском районах и на Арбате.

Девелоперы продолжают выводить проекты на рынок точечно. Само разрешение на строительство не всегда означает быстрый запуск продаж, подчеркивают эксперты. Во-первых, это связано с особенностями регуляторной среды. Во-вторых - со стратегией девелоперов, которые предпочитают выбирать оптимальный момент для старта. Как правило, они приберегают самые ликвидные квартиры (таких обычно бывает до 25%) - с лучшими планировками, видовыми характеристиками, удачным расположением.