Жители столицы выбрали имена для амурских тигрят

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали имена для новорожденных амурских тигрят из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе.

Самец получил имя Уссури — в честь реки в Приморском крае, вдоль берегов которой обитают амурские тигры. За этот вариант проголосовали 34 процента участников.

Среди доступных на выбор вариантов были Анюй, Лотос и Сихотэ, напоминающие о природе Дальнего Востока. Кроме того, горожане могли выбрать вариант Ганеша.

Тигрицу назвали Таежкой. Это имя отсылает к естественной среде обитания амурских тигров — бескрайних дальневосточных лесах. За него проголосовали 32 процента опрошенных, уточнили в Telegram-канале.

Два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, также появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум».

Кроме того, онлайн-трансляции Московского зоопарка на портале mos.ru с момента запуска проекта посмотрели более одного миллиона уникальных пользователей.