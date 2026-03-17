В Подмосковье аномально рано зацвела верба

В подмосковном Солнечногорске верба зацвела аномально рано — уже в середине марта. О причинах сообщает издание Regions.

Как правило, верба цветет ближе к апрелю, когда устанавливается стабильно плюсовая температура. В этом году из-за аномально теплой погоды это явление можно наблюдать уже сейчас. Синоптики отмечают, что именно резко повысившаяся температура воздуха стала главным фактором, спровоцировавшим ранее пробуждение растения.

Цветение вербы вызвало у жителей города море положительных эмоций. Горожане вспоминают народные традиции, согласно которым пробуждение вербы указывает на полноценное начало весны.

Ранее москвичам пообещали неделю аномально теплой погоды. Деталями поделилась главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.