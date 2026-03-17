В Москве спрогнозировано тепло выше границ климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал тепло выше границ климатической нормы в Москве 17 марта.

Как он рассказал, сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия малоактивного циклона, проходящего по территории Черноземья.

«Облаков в небе над регионом станет больше, но плотными они не будут и солнечные лучи смогут продолжить прогрев, удерживая показания термометров выше границ климатической нормы. При этом осадков вновь, вот уже больше недели, не ожидается», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +9…+11 °С, по области ожидается +7…+12 °С. Ветер северо-восточный 2—7 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ко Дню космонавтики в Москве не останется снега.