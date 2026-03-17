Проект «Книги в метро» заработал на пяти автовокзалах Москвы

На пяти автовокзалах Москвы начал работать проект "Книги в метро", рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что с 2023 года сервисом воспользовались более 105 тысяч раз. Проект действует на всех стойках "Живое общение" на станции метро "Рассказовка", а с 2026 года – на всех столичных автовокзалах.

"Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте еще комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.

Воспользоваться сервисом можно на автовокзалах "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево", "Центральный" и "Красногвардейский". Для того чтобы получить бесплатный доступ к книгам, нужно отсканировать QR-код. Он ведет в приложение, в котором собрана коллекция из более чем 250 произведений разных авторов.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч книг о военной жизни отправили волонтеры с начала СВО на передовую и в госпитали. Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского.

Проект направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России. Ежегодно в его рамках выпускается 3–4 издания тиражом до 3 тысяч экземпляров.