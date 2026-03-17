Синоптик назвала срок исчезновения снега в Москве

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с ТАСС сообщила, что снег в Москве полностью исчезнет примерно через десять дней.

Она отметила, что снег в столице тает неравномерно.

«В понедельник утром снега 33 см. Это в пределах климатической нормы», — уточнила синоптик.

По ее словам, если высота снежного покрова в городе уменьшается в среднем на 2-3 сантиметра в сутки, «то 10 дней — и снега, по-видимому, не будет».

При этом собеседница агентства не исключила, что снег продержится в Москве до начала апреля.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске Московской области аномально рано зацвела верба.