Части россиян пообещали аномальное тепло

На текущей неделе температура воздуха на севере европейской части территории РФ будет превышать норму. Аномально теплую погоду в ближайшие дни части россиян пообещала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством ТАСС.

«На севере европейской территории России, это Архангельская область, Коми, Ненецкий округ, температура будет превышать климатические показатели на шесть-восемь градусов Цельсия», — поделилась информацией синоптик.

Так, в ночные часы в этих регионах ожидаются слабые морозы, а в дневные столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки, отметила она.

Паршина добавила, что в четверг, 19 марта, сильный снег пройдет в Ненецком автономном округе и Мурманской области, вероятны метели. Ветер при этом будет усиливаться до 15-18 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Москву придут сибирские ночи.