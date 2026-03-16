Москву назвали лидером по отработке транспортных технологий

Москва подтвердила статус лидера и полигона для отработки транспортных технологий, которые впоследствии будут внедрены по всей стране. Об этом заявили участники круглого стола «Беспилотный городской транспорт в России: вызовы и решения», который прошел 16 марта в столице.

В дискуссии приняли участие директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития РФ Владимир Волошин, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов и заместитель генерального директора по продукту в Navio Сергей Пашков.

На встрече обсудили запуск первого в мире беспилотного трамвая, регулярно перевозящего пассажиров, а также начало официального тестирования первого в России беспилотного поезда метро. Эксперты отметили, что создание необходимой инфраструктуры для автономного транспорта в столице ведется с 2011 года.

Особое внимание уделено кадровому вопросу: профессии машинистов поездов и водителей трамваев останутся востребованными в ближайшие десятилетия. Также обсуждались вопросы обновления законодательства для внедрения беспилотных технологий и готовность Москвы делиться наработками с регионами для повышения качества пассажирских перевозок.

«В ближайшие годы инновации изменят городскую среду. До конца 2026 года беспилотными технологиями будут оснащены всего 15 трамваев, а в соответствии со Стратегией развития транспорта к 2030 году — 2/3 столичной трамвайной сети станет беспилотной», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что уже в конце этого года беспилотный поезд метро начнет регулярно курсировать с другими составами по БКЛ, но пока без пассажиров.