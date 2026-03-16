Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы.

Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

В ночь с 15 на 16 марта национальные силы ПВО ликвидировали 145 украинских беспилотников, летевших на территорию России. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее количество дронов — 53 летательных аппарата — пришлось на Московский регион. Из них 46 беспилотников летели непосредственно на столицу.

15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал, но специалисты зафиксировали серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.