Москве пригрозили четвертым тепловым рекордом

Москве грозит очередной тепловой рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Новый, четвертый, температурный рекорд столица поставит в понедельник, 16 марта. В течение дня погода будет обусловлена западной периферией азиатского антициклона. Столбики термометров, как ожидает синоптик, на 6-7 градусов превысят климатическую норму, достигнув плюс 11 градусов в Москве и плюс 12 градусов по области. Прежний рекорд был поставлен в 2015 году и составлял плюс 10,3 градуса.

При этом только в воскресенье, 15 марта, в Москве зафиксировали суточный рекорд максимальной температуры — 9,9 градуса выше нуля. Таким образом, неделя завершилась с обновлением рекорда 2015 года, когда в марте было зарегистрировано плюс 9,8 градуса.

Выше климатической нормы температура, вероятно, будет держаться и во второй половине месяца. Тепловая аномалия составит четыре-пять градусов. Новых рекордных максимумов, правда, Леус не предвидит.