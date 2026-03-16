В своем канале в МАХ министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о новых назначениях. Так, директором РОСИЗО стал Георгий Москвичев. Он окончил Московский государственный институт культуры по специальности "Дирижер оркестра духовых инструментов". На ВГТРК он проработал более 20 лет. Георгий Москвичев прошел путь от заместителя руководителя отдела специальных проектов до заместителя директора дирекции "Радио России", где отвечал за литературно-художественное, детское и музыкальное вещание.

С 2023 года он работал в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО". Принимал участие в создании и реализации всех выставочных и специальных проектов центра, а также занимался регионами.

"Я благодарен Министерству культуры России за оказанное доверие и высокую оценку моего труда, -приводит пресс-служба музея слова Москвичева. - За последние годы РОСИЗО реализовало много ярких проектов, изменивших привычный культурный ландшафт. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди много интересных и амбициозных планов, которые, несомненно, будут воплощены в жизнь креативной и профессиональной командой РОСИЗО".

Напомним, что РОСИЗО занимается разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями как в России, так и за рубежом. Фонды РОСИЗО насчитывают более 45 000 единиц хранения, которые экспонируются в регионах России и пространствах РОСИЗО в Москве. Один из последних громких проектов РОСИЗО был посвящен знаменитому кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну.