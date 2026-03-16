Хакамада рассказала, чем москвичи отличаются от жителей Нью-Йорка

Российская экономист Ирина Хакамада в понедельник, 16 марта, заявила, что москвичи отличаются от жителей Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина подвижностью, энергичностью и космополитичностью. При этом она отметила, что российская столица похожа на американский мегаполис интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений и красотой, «граничащей с китчем».

Также экономист опровергла стереотип о снобизме москвичей.

— Нас не волнуют этнические корни и происхождение человека — мы принимаем всех. Мы ценим прежде всего деловые качества, а также то, насколько человек интересен и самобытен, — высказалась Хакамада.

Она добавила, что не готова променять Москву на какой-либо другой город. По словам специалистки, где бы она ни находилась, через семь–девять дней ее начинает тянуть обратно, передает «Москвич Mag».

18 октября 2025 года отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол высказался, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркнул, что она намного лучше Вашингтона и Лондона. Он отметил, что в британской столице опасно ходить по тротуарам, поскольку там кто-нибудь может плеснуть кислотой.