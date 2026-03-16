В Москве устроили "Триумф джаза"
На волне импровизаций. В Москве проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей мирового уровня - "Триумф джаза".
На сцене - грандиозный дуэт. Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и музыканты Московского симфонического оркестра Ивана Рудина исполняют русскую классику.
Причем, произведения Бородина, Мусоргского, Рахманинова оказались прекрасной основой для импровизаций. Свои программы на празднике музыки представили и другие известные российские и зарубежные мастера джаза.