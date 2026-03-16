В Москве патрулируют стихийные рынки краснокнижных растений

Букет за миллион! В Москве проходит акция "Первоцвет". Инспекторы регулярно патрулируют стихийные рынки краснокнижных растений. А сами недобросовестные торговцы упорно идут на риск.

Весной спрос на цветы огромный, но среди привычных роз и тюльпанов, можно встретить и такие небольшие композиции. Размер миниатюрный, чего нельзя сказать о цене

Вот такой вот маленький букетик можно приобрести за 500 рублей, но цена на него может подняться и до 20 тысяч. Подснежники не просто редкие цветы, краснокнижные. Их продажа строго запрещена.

Но продавцов первоцветов это вовсе не смущает. Начало весны – самое прибыльное время, поэтому нелегально осуществив закупку, они выходят в город. Торгуют у вокзалов и торговых центров, а когда заметят представителей правоохранительных органов, мгновенно сливаются с толпой. Но избежать встречи все-таки удаётся не всегда.

Штрафы за такое предпринимательство гораздо выше предполагаемой выручки.

"Для физлиц - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до миллиона рублей, соответственно с изъятием данных растений. Будет штраф как за распространение, так и за покупку и содержание данных цветов", - пояснил Кирилл Живицкий, главный инспектор Управления государственного экологического контроля столичного Департамента природопользования.

Благодаря акции "Первоцвет" в прошлом году было пресечено более 2000 продаж краснокнижных растений. В этом году количество рейдов будет увеличено.