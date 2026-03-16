Когда в Москве откроется сезон электросамокатов и будут ли они работать без интернета

Некоторые сервисы кикшеринга начали тестировать аренду через СМС. Пользователю нужно отсканировать QR-код на самокате, отправить автоматически сформированное сообщение, и он сможет пользоваться арендой. Какие еще нововведения начнут действовать в 2026 году и будет ли работать аренда электросамокатов в Москве в условиях ограничения мобильного интернета — в материале «Вечерней Москвы».

Какие нововведения начнут действовать в 2026 году

С 1 сентября 2026 года вводятся реестр средств микромобильности (СМКМ) и обязательная регистрация электросамокатов, электровелосипедов и мопедов с выдачей двух идентификаторов. У каждого электросамоката будет учетный знак — аналог госномера и учетная метка — QR‑код. Если устройство находится в эксплуатации, то предусмотрена отсрочка регистрации до 1 марта 2027 года. В случае, если оно приобретено после 1 сентября 2026 года, то владелец обязан поставить его на учет в течение 10 дней.

Также появится обновленная классификация:

велосипед, электровелосипед — до 0,25 кВт;

средство индивидуальной мобильности без педалей;

мопед без педалей — до 4 кВт и с сиденьем;

мотоцикл — более 4 кВт.

Помимо этого, ужесточаются требования безопасности:

будет запрещено держать телефон в руках во время движения, обязанность снижать скорость до 10 километров в час при встрече и обгоне пешехода; вводятся новые правила парковки, такие как вертикальная фиксация, запрет бросать самокат на земле;запрет на движение по узким тротуарам, ширина которых составляет менее двух метров;в общественных пространствах, таких как парки, скверы, набережные, вводятся «медленные зоны». В них максимальная скорость ограничивается 5–10 километрами в час. Ограничения будут обозначаться дорожными знаками или цифровой разметкой, при аренде электросамоката будут действовать геолокационные ограничения. Превышение установленной скорости будет фиксироваться сотрудниками ГИБДД или с помощью технических средств контроля.

Как изменится ответственность за нарушение ПДД и увеличатся штрафы

Правовой статус водителей средств микромобильности приблизится к статусу водителей механических транспортных средств. Согласно статье 12.29 КоАП РФ нарушителям грозит наказание:

Штрафы за езду в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования. Если водитель электросамоката был в состоянии алкогольного опьянения во время происшествия, штраф составит от 1000 до 1500 рублей.Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к признанию факта опьянения и влечет штраф от 1000 до 1500 рублей.Штраф за езду вдвоем и перевозку детей составит 800 рублей.

Кроме того, устанавливаются минимальные технические стандарты, такие как:

наличие исправной тормозной системы;

звуковой сигнал;

передний и задний свет;

светоотражающие элементы.

Эксплуатация электросамокатов с техническими неисправностями запрещается. При выявлении нарушений транспортное средство могут временно изъять до устранения недостатков.

Будут ли работать электросамокаты в условиях отключения мобильного интернета

Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, аренда электросамокатов с помощью СМС не поможет сервисам нормально функционировать в условиях ограничения мобильного интернета в Москве.

— По СМС можно начинать аренду, но даже если сервисы аренды электросамокатов внесут в «белые списки», как сервисы «Яндекса», будут проблемы, потому что карта будет плохо работать без GPS, также будут проблемы с геолокацией, поиском местонахождения самоката, подзарядкой. Все это негативно сказывается на сервисах кикшеринга. Сейчас они пытаются сделать работоспособными сервисы проката, но он все равно будет сломанным для потребителей. Это создаст дополнительные расходы и издержки компаниями. Именно поэтому на сегодняшний день важно понимать, что в условиях отключения мобильного интернета, даже при регистрации по СМС, аренда электросамокатов не будет работать нормально, как задумано, — сказал он.

Ранее стало известно, что сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может начаться в конце марта или начале апреля. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в пятницу, 13 марта, сообщил, что подготовка подвижного состава компаний к сезону займет около 10–15 дней из-за особенной зимы с большим количеством снега.